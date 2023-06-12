В России объяснили перенос Дня Победы на Украине

Депутат Журова заявила о праве Украины переносить празднование Дня Победы

Украина как суверенное государство вправе самостоятельно устанавливать дату Дня Победы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, с чем может быть связано решение украинских властей перенести празднование на восьмое мая.

Украина — суверенное государство и вправе делать праздники так, как этого хочет. Но, с другой стороны, есть люди, которые хотели бы праздновать 9 Мая, а теперь это будет невозможно делать Светлана Журова депутат Госдумы

«Они сейчас будут все переиначивать, нам надо быть к этому готовыми. Мы можем только сказать, что это неправильно, нам это не нравится, но каким-то образом этому противодействовать крайне сложно, потому что они — другая страна. Но ради нашей общей истории так делать бы не следовало. Они стремятся в Европу, теперь они будут отмечать праздники, как в Европе. Все, что связано с Россией, думаю, они потихонечку уберут, чтобы не было никакого пересечения», — объяснила депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Дня Победы на 8 мая. Теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он будет официальным выходным. В этот же день праздник отмечают во многих европейских странах. Это связано с тем, что документ о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 23:01 по европейскому времени или 9 мая в 00:01 по московскому.

Ранее украинский лидер подписал указ о праздновании 9 мая в стране Дня Европы. Его отмечают в европейских странах с 1950 года. Он приурочен к началу объединения государств Европы и символизирует зарождение Евросоюза.