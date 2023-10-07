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11:53, 7 октября 2023Мир

Нетаньяху приказал зачистить населенные пункты на границе и провести мобилизацию

Премьер-министр Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал зачистить приграничные населенные пункты и провести мобилизацию резервистов. Об этом сообщает The Times of Israel.

В ходе обращения Нетаньяху также заявил, что страна находится в состоянии войны. Он заверил, что ХАМАС «заплатит цену» за сегодняшнее нападение.

Ранее ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. «Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов», — говорится на сайте военного крыла.

Утром 7 октября в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля сообщила о начале военной операции в секторе Газа. Она также заявила, что готова к войне после проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы на фоне массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

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