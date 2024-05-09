Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного из армии по состоянию здоровья

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного с военной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Занимавший пост главкома ВСУ с 2021 по 2024 год Залужный был уволен по состоянию здоровья. Сразу же после этого Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. Его кандидатура на этот пост была согласована 7 мая.

Президент отправил в отставку Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. Перед этим СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами украинской армии на фронте и провалом летнего контрнаступления.

