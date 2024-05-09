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13:47, 9 мая 2024Россия

Стало известно о прошедшей два дня назад встрече Путина с российскими военными

После инаугурации 7 мая Путин встретился с российскими военнослужащими

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

После инаугурации в качестве переизбранного президента 7 мая Владимир Путин пообщался с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции (СВО). О встрече главы государства с военными стало известно из публикации на сайте Кремля.

По словам Путина, откровенные разговоры с российскими бойцами имеют для него особое значение. «Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя», — сказал он.

Президент добавил, что также хотел бы услышать от военных, что нужно сделать дополнительно для более успешных действий российских подразделений и решения задач специальной военной операции с минимальными потерями.

Ранее Путин заявил о желании поклониться участникам специальной военной операции. По его словам, поклонения достойны все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество.

ЖЗЛ
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