Путин заявил о желании поклониться участникам СВО

Путин обратился к участникам СВО и заявил, что хочет им поклониться

Вступивший в пятый раз в должность президента России Владимир Путин обратился к участникам специальной военной операции (CВО) после инаугурации. Он заявил в речи во время вступления, что хочет им поклониться, трансляция его речи ведется в Telegram-канале Кремля.

Он подчеркнул, что поклонения достойны все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество. Путин также подчеркнул, что безопасность народов России — превыше всего.

«Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении», — отметил он.

7 мая Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле.

Сразу после инаугурации российское правительство, согласно закону, уйдет в отставку.