Путин заявил о желании поклониться участникам СВО
Вступивший в пятый раз в должность президента России Владимир Путин обратился к участникам специальной военной операции (CВО) после инаугурации. Он заявил в речи во время вступления, что хочет им поклониться, трансляция его речи ведется в Telegram-канале Кремля.
Он подчеркнул, что поклонения достойны все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество. Путин также подчеркнул, что безопасность народов России — превыше всего.
«Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении», — отметил он.
7 мая Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о его назначении на инаугурации в Кремле.
Сразу после инаугурации российское правительство, согласно закону, уйдет в отставку.