Хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов в Крыму

Советник главы Крыма Крючков заявил о взломе платформы для трансляции ТВ-каналов

Украина взломала одну из платформ для трансляции ТВ-каналов на полуострове Крым. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

По его словам, в данный момент ведутся технические работы и в ближайшее время проблема будет решена. «Эфирное вещание ТВ и радио на территории Крыма осуществляется в обычном режиме», — подчеркнул Крючков.

Подробности о последствиях взлома советник главы Крыма не уточнил.

В ноябре 2023 года хакеры взломали ряд интернет-провайдеров в Крыму. Об аналогичных атаках чиновник сообщал в сентябре.

Помимо этого, в марте 2023 года кибератаки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках выявила «Лаборатория Касперского». Как стало известно, кампания кибершпионажа была направлена на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации. При этом хакеры использовали ранее неизвестную вредоносную программу.