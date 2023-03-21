Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:46, 21 марта 2023Интернет и СМИ

«Лаборатория Касперского» выявила атакующую Крым и Донбасс вредоносную программу

РБК: «Лаборатория Касперского» выявила вредоносную программу для атак на Крым и Донбасс

«Лаборатория Касперского» выявила кибератаки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с новым вирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.

Уточняется, что кампания кибершпионажа направлена на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации. При этом хакеры используют ранее неизвестную специалистам по кибербезопасности вредоносную программу.

Предположительно, кибератака начинается с рассылки фишинговых писем по электронной почте. Жертве приходит письмо якобы от государственной организации. При нажатии на ссылку скачивается ZIP-архив, содержащий два файла. Один — безопасный документ в формате PDF, XLSX или DOCX, второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением. При скачивании архива на устройство проникает бэкдор PowerMagic, который внедряется в систему и остается в ней даже после перезагрузки зараженного устройства. В качестве командно-контрольной инфраструктуры используется облачное хранилище.

Также ее используют для развертывания вредоносной платформы CommonMagic, которая может красть файлы с USB-устройств, делать скриншоты каждые три секунды и отправлять их атакующим.

Ранее хакеры прервали телевещание в Белгородской области и Крыму и показали обращение президента Украины Владтимира Зеленского. Также сообщалось, что на сбой в работе каналов пожаловались жители Севастополя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Крыму рассказали о целившихся в гражданские объекты дронах
Американский ветеран порассуждал о вине Путина
Назван способ сэкономить до 70 процентов при покупке земли в столичном регионе
«Лаборатория Касперского» выявила атакующую Крым и Донбасс вредоносную программу
Байден назвал приоритетной задачей освобождение всех пленных американцев
Шольц порассуждал о возможной продолжительности конфликта на Украине
Воспитательница детского сада ушла в порно из-за бедности и разбогатела
Грета Тунберг стала почетным доктором теологии
Антонов упрекнул США в расширении географии украинского кризиса
В РПЦ заявили о презрении Зеленского к миллионам украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.