Хакеры взломали российские телеканалы и показали обращение Зеленского

Хакеры взломали российские каналы в Белгородской области и показали обращение Зеленского

Хакеры прервали вещание российских телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Информация об этом появилась в среду, 25 января, в сообществе «Белгород Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Белгородской области увидели обращение Зеленского по телевизору на разных каналах. Через какое-то время сигнал пропал совсем», — говорится в сообщении. В комментариях к посту многие жители региона подтвердили, что действительно видели обращение Зеленского по ТВ около 16:15 по московскому времени. В то же время некоторые отметили, что их не коснулся сбой.

В правительстве Белгородской области подтвердили РБК данные о взломе телеканалов. В пресс-службе объяснили появление обращения Зеленского в эфире «несанкционированной заменой телесигнала». Представители правительства добавили, что вещание было восстановлено.

По данным Baza, на сбой в работе телеканалов также пожаловались жители Крыма и Севастополя.

В декабре 2022 года сообщалось, что злоумышленники взломали информационный портал культуры Тюменской области и разместили на нем пост о воссоединении России и Белоруссии и учреждении в честь этого праздника. Представители губернатора региона Александра Моора рассказали, что сообщение разместили хакеры, и добавили, что содержащаяся в нем информация не соответствует действительности.