Власти Крыма сообщили о беспрецедентной кибератаке

Крючков сообщил о беспрецедентной кибератаке на интернет-провайдеров в Крыму

На интернет-провайдеров в Крыму совершена беспрецедентная кибератака. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

«Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове», — написал Крючков.

Власти Крыма добавили, что специалисты работают над устранением проблем с интернетом.

21 сентября сообщалось о масштабной хакерской атаке на крымские сайты. По словам Крючкова, от действий злоумышленников пострадали сайты госорганов и СМИ региона.

4 июня стало известно, что хакеры взломали трансляцию нескольких телеканалов в Крыму. По данным «Осторожно, новости», по взломанным каналам показали ролик о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Позднее вещание каналов было восстановлено.