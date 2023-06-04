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20:33, 4 июня 2023Интернет и СМИ

В Крыму взломали трансляцию нескольких телеканалов

Советник главы Крыма Крючков сообщил о взломе трансляции нескольких телеканалов в регионе

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму 4 июня взломали трансляцию нескольких телеканалов, сообщил в своем Telegram-канале советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

По его словам, была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, из-за чего был отключен их сигнал для зрителей. «Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — заверил Крючков. Какие именно каналы были взломаны, он не уточнил.

При этом, по данным канала «Осторожно, новости», по взломанным каналам показали ролик минобороны Украины о контрнаступлении ВСУ.

В январе в Крыму, а также в Белгородской области также взламывали телесигнал. По каналам показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Крючков тогда заявил, что ответственными за взлом являются украинские хакеры.

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    Антон Похиляк
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