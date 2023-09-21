Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

Крючков сообщил, что сайты госорганов и СМИ Крыма подверглись кибератаке

Сайты госорганов и СМИ Крыма подверглись масштабной хакерской атаке. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram.

«На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака», — написал Крючков и добавил, что некоторые сайты госорганов и СМИ региона могут работать с перебоями.

Ранее хакеры атаковали IT-инфраструктуру российской сети «Правда кофе». Злоумышленники взломали систему кофеен и включили гимн Украины. Уточнялось, что атака была совершена 24 августа и затронула несколько точек сети.

4 июня стало известно, что хакеры взломали трансляцию нескольких телеканалов в Крыму. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», по взломанным каналам показали ролик о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.