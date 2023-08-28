Хакеры включили гимн Украины в точках российской сети кофеен

«Ведомости»: хакеры включили гимн Украины в точках сети «Правда кофе» 24 августа

IT-инфраструктуру российской сети «Правда кофе» атаковали хакеры. Они взломали систему кофеен и включили гимн Украины. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий в сети источник.

По его словам, атака была совершена 24 августа и затронула несколько точек. Информацию о хакерской атаке подтвердил представитель «Правда кофе». От дальнейших комментариев он отказался.

Собеседник издания рассказал, что большинство предприятий торговли и общественного питания дают гостям открытый доступ в интернет. WiFi-роутеры в таких компаниях часто являются частью внутренней сети предприятия, обеспечивающей работу всех устройств, поэтому, если пренебречь требованиями информационной безопасности, это может привести к хакерским атакам на оборудование и базы данных, а также к случайному заражению сети вирусами или шпионскими программами с устройств гостей.

В Крыму 4 июня взломали трансляцию нескольких телеканалов. По словам советника главы региона по информационной политике Олега Крючкова, была взломана трансляция ряда крымских кабельных операторов, из-за чего был отключен их сигнал для зрителей. При этом, по данным канала «Осторожно, новости», по взломанным каналам показали ролик минобороны Украины о контрнаступлении ВСУ.