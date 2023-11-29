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22:54, 29 ноября 2023Интернет и СМИ

Хакеры взломали ряд интернет-провайдеров Крыма

Советник главы Крыма Крючков: хакеры взломали ряд интернет-провайдеров

Фото: Unsplash

Хакеры взломали ряд интернет-провайдеров в Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Чиновник отметил, что сейчас технические службы работают над устранением последствий кибератаки. Он пообещал, что в скором времени все проблемы будут устранены.

22 сентября Крючков сообщил о беспрецедентной атаке на интернет-провайдеров Крыма. За день до этого стало известно о масштабной хакерской атаке на крымские сайты.

В марте «Лаборатория Касперского» выявила кибератаки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) с новым вирусом. Кампания кибершпионажа была направлена на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации. При этом хакеры использовали ранее неизвестную вредоносную программу.

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      Марина Совина
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