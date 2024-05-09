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14:00, 9 мая 2024Бывший СССР

Глава Европарламента рассказала о сложностях вступления Украины в ЕС

Глава Европарламента Метсола: путь Украины в ЕС будет сложным
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) будет непростой задачей. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Европарламента рассказала, что сложности на пути Украины в ЕС будут связаны с неотложной необходимостью восстановления экономики и инфраструктуры страны. При этом она отметила, что «Европарламент и Европейский союз готовы в этом помогать».

Это заявление Метсола сделала в рамках международного саммита городов и регионов, который прошел в Киеве.

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Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, какое место занимает Украина в очереди стран, добивающихся вступления в объединение. Он заявил, что до Украины в союз должны вступить государства, которые дожидаются этого многие годы.

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      Никита Савин
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