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02:43, 8 октября 2023Мир

Израиль заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи»

Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС на территории Израиля

Фото: ABIR SULTAN / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» завершена. Об этом он написал в соцсети X.

Он также отметил, что большая часть сил ХАМАС на территории Израиля уничтожена.

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, а также о прекращении поставок топлива и товаров.

Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.

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    Марина Совина
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