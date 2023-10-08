Израиль заявил об окончании первой фазы операции «Железные мечи»

Нетаньяху заявил об уничтожении большей части сил ХАМАС на территории Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая фаза операции «Железные мечи» завершена. Об этом он написал в соцсети X.

Он также отметил, что большая часть сил ХАМАС на территории Израиля уничтожена.

Ранее стало известно, что власти Израиля приняли решение о прекращении подачи электроэнергии в сектор Газа, а также о прекращении поставок топлива и товаров.

Израиль объявил о начале операции «Железные мечи» после массового ракетного обстрела территории еврейского государства. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет.

Утром 7 октября армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов.