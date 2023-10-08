Израиль создаст закрытую военную зону около сектора Газа

Армия Израиля создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа

Армия Израиля создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.