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02:42, 8 октября 2023Мир

Израиль создаст закрытую военную зону около сектора Газа

Армия Израиля создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Армия Израиля создаст закрытую военную зону в районе сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ на ракетные обстрелы Армия обороны Израиля объявила о начале военной операции в Газе. Также было заявлено о широкомасштабном сборе резервистов.

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    Юлия Мискевич
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