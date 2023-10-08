В Берлине прошла демонстрация против Израиля

Bild: демонстрация против Израиля в Берлине закончилась задержаниями 40 человек

Антиизраильская демонстрация, проходившая вечером 7 октября в Берлине, закончилась задержанием 40 человек, пишет Bild.

Митинг проходил в районе Найкельн, организатором выступила пропалестинская организация «Самидун». Активисты раздавали выпечку, таким образом празднуя нападение палестинских группировок на Израиль. Однако впоследствии демонстранты начали выкрикивать антисемитские лозунги, поэтому полиция разогнала митинг.

В свою очередь участники демонстрации забросали стражей правопорядка бутылками и камнями, двое полицейских получили легкие ранения. В результате были задержаны 40 человек, возбуждено шесть уголовных дел.

Отмечается, что Найкельн является центром сторонников Палестины, где часто проходят акции против Израиля.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.