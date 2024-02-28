Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

Непризнанное Приднестровье намерено обратиться за помощью к РФ из-за блокады

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция с просьбой о помощи принята съездом депутатов всех уровней ПМР.

В документе отмечается, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации напряженности. Указывается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами. Это связано с тем, что Молдавия усилила меры, направленные на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и навязывание чуждых ценностей.

Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России резолюция съезда депутатов всех уровней ПМР

В тексте говорится об уникальном положительном опыте российского миротворчества на Днестре, а также о статусе Москвы в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе.

Помимо прочего, приднестровские депутаты обратились в адрес генерального секретаря ООН, попросив «учесть неотъемлемые права приднестровского народа». Обращения также направлены участникам международного переговорного процесса в формате «5+2» и ОБСЕ. Кроме того, депутаты хотят обратить внимание на происходящее Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламента Евросоюза и Международного комитета Красного креста.

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Приднестровье обвиняет власти Молдавии в игнорировании переговоров

Как указал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе съезда депутатов, Молдавия проигнорировала семь приглашений к переговорам с ПМР по урегулированию ситуации в регионе. Дипломат обвинил премьер-министра Молдавии Майю Санду в отсутствии стремления к кооперации. По его словам, мировое сообщество не может оставить ее действия без внимания.

Между тем президент ПМР Вадим Красносельский предупредил, что стагнация переговоров может вызвать эскалацию конфликта. Он объяснил, что в Молдавии идет нагнетание агрессии — в местных СМИ поднимается тема войны, всплывают рассуждения о примерах Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

В России порассуждали о возможной помощи Приднестровью

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии. «Здесь может быть целый комплекс действий, это надо в том числе согласовывать с коллегами из Приднестровья», — сказал парламентарий.

Действительно, мы видим, какое давление пытается оказывать Кишинев на Тирасполь, поэтому, конечно, я считаю, что нам надо реагировать на это Алексей Чепа первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

В свою очередь, сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Москва давно помогает Приднестровью в различных отношениях. «Мы вправе помогать своим друзьям, тем более, тем, кто находится в сложной ситуации», — отметил он. Кроме того, сенатор указал, что, несмотря на непростое положение самой России в текущий момент, страна всегда находила возможность помогать тем, кто просит о помощи.