Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:48, 28 февраля 2024Бывший СССР

Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

Непризнанное Приднестровье намерено обратиться за помощью к РФ из-за блокады

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) подготовили обращение к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Соответствующая резолюция с просьбой о помощи принята съездом депутатов всех уровней ПМР.

В документе отмечается, что сложившаяся критическая ситуация требует срочного международного вмешательства для предотвращения эскалации напряженности. Указывается, что ПМР столкнулась с небывалыми вызовами и угрозами. Это связано с тем, что Молдавия усилила меры, направленные на подрыв экономического потенциала, разрушение основ независимости и навязывание чуждых ценностей.

Решено обратиться в адрес Совета Федерации и Госдумы России с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учетом факта постоянного проживания в Приднестровье более 220 тысяч граждан России

резолюция съезда депутатов всех уровней ПМР

В тексте говорится об уникальном положительном опыте российского миротворчества на Днестре, а также о статусе Москвы в качестве гаранта и посредника в переговорном процессе.

Помимо прочего, приднестровские депутаты обратились в адрес генерального секретаря ООН, попросив «учесть неотъемлемые права приднестровского народа». Обращения также направлены участникам международного переговорного процесса в формате «5+2» и ОБСЕ. Кроме того, депутаты хотят обратить внимание на происходящее Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, парламента Евросоюза и Международного комитета Красного креста.

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Приднестровье обвиняет власти Молдавии в игнорировании переговоров

Как указал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе съезда депутатов, Молдавия проигнорировала семь приглашений к переговорам с ПМР по урегулированию ситуации в регионе. Дипломат обвинил премьер-министра Молдавии Майю Санду в отсутствии стремления к кооперации. По его словам, мировое сообщество не может оставить ее действия без внимания.

Между тем президент ПМР Вадим Красносельский предупредил, что стагнация переговоров может вызвать эскалацию конфликта. Он объяснил, что в Молдавии идет нагнетание агрессии — в местных СМИ поднимается тема войны, всплывают рассуждения о примерах Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

Материалы по теме:
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
26 января 2022
«У всех была каша в головах» 30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
«У всех была каша в головах»30 лет назад руководство СССР попыталось сохранить страну. Что помешало спасти Союз?
6 декабря 2021

В России порассуждали о возможной помощи Приднестровью

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии. «Здесь может быть целый комплекс действий, это надо в том числе согласовывать с коллегами из Приднестровья», — сказал парламентарий.

Действительно, мы видим, какое давление пытается оказывать Кишинев на Тирасполь, поэтому, конечно, я считаю, что нам надо реагировать на это

Алексей Чепапервый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам

В свою очередь, сенатор Совфеда Григорий Карасин заявил, что Москва давно помогает Приднестровью в различных отношениях. «Мы вправе помогать своим друзьям, тем более, тем, кто находится в сложной ситуации», — отметил он. Кроме того, сенатор указал, что, несмотря на непростое положение самой России в текущий момент, страна всегда находила возможность помогать тем, кто просит о помощи.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше