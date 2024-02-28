Приднестровье обвинило премьера Молдавии в игнорировании переговоров

МИД ПМР: премьер Молдавии Санду семь раз проигнорировала переговоры

За последнее время Молдавия проигнорировала семь приглашений к переговорам с Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) по урегулированию ситуации в регионе. Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев в ходе съезда депутатов всех уровней обвинил премьер-министра Молдавии Майю Санду в отсутствии стремления к кооперации, передает ТАСС.

«Президент [ПМР] Вадим Красносельский направил семь приглашений президенту Молдавии возобновить прямые переговоры. Ответа получено не было. Требование возобновить переговоры должно быть включено в документы съезда», — заявил руководитель дипломатического ведомства.

Он добавил, что мировое сообщество должно узнать о политике правительства Санду и не может оставить ее действия без внимания.

Ранее стало известно о намерении властей ПМР обратиться к России за помощью в условиях давления со стороны Молдавии. По словам журналистов, в резолюции съезда депутатов, которая адресована Совету Федерации и Госдуме, есть просьба «о реализации мер по защите Приднестровья».