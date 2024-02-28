В Приднестровье захотели попросить помощи у России

В Приднестровье на съезде депутатов попросят помощи у России

В Приднестровье участники открывающегося съезда депутатов захотели попросить помощи у России. Об этом свидетельствует проект резолюции съезда, пишет ТАСС.

В документе, который адресован Совету Федерации и Госдуме, есть просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы» с учетом проживания на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) более 220 тысяч россиян.

Кроме того, в резолюции указано обращение к генсеку ООН, Европарламенту, СНГ и другим организациям с призывом не допустить дальнейшей эскалации в отношениях между Молдавией и ПМР, а также содействовать возобновлению полноценного диалога между сторонами. Уточняется, что президент непризнанной республики Вадим Красносельский является инициатором съезда.

Ранее вице-спикер парламента ПМР Галина Антюфеева опровергла сообщения о планах Приднестровья присоединиться к России. Она назвала нагнетанием информацию о возможном принятии на съезде депутатов обращения о вхождении республики в состав РФ.