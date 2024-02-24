Стало известно о рисках эскалации конфликта в Приднестровье

Красносельский: стагнация переговоров может вызвать эскалацию в Приднестровье

Стагнация переговоров может вызвать эскалацию конфликта в Приднестровье. Об этом РИА Новости заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.

По его словам, в Молдавии идет нагнетание агрессии — в местных СМИ постоянно поднимается тема войны, рассуждают о примерах Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом.

При этом Красносельский положительно оценил роль миротворческих сил. Он отметил, что миротворческий механизм обеспечивает управляемость ситуации в Зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. В эти силы входит 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.

Ранее приднестровский оппозиционный деятель Геннадий Чорба заявил, что на съезде депутатов всех уровней, который пройдет 28 февраля, Приднестровье попросит принять его в состав России.