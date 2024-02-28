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16:04, 28 февраля 2024Россия

В России рассказали о возможной помощи Приднестровью

Сенатор Карасин: Россия помогает Приднестровью с момента распада СССР
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Россия давно помогает Приднестровью в различных отношениях, рассказал «Ленте.ру» сенатор Совфеда Григорий Карасин. Он подчеркнул, что, если обращение о новой помощи поступит, страна оставляет за собой полное право помогать тем, кого считает друзьями.

«Россия помогает Приднестровью с момента распада Советского Союза, и экономически, и в гуманитарном плане, — заметил политик. — Я не слышал о новом обращении, но, если оно поступит, то будет рассмотрено. Мы вправе помогать своим друзьям, тем более, тем, кто находится в сложной ситуации».

Он добавил, что, несмотря на непростое положение самой России в текущий момент, страна всегда изыскивала возможность помогать тем, кто просит о помощи.

Ранее стало известно, что в Приднестровье участники открывающегося съезда депутатов захотели попросить помощи у России. Об этом свидетельствует проект резолюции съезда.

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