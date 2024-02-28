Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:17, 28 февраля 2024Россия

В России отреагировали на решение депутатов Приднестровья попросить о помощи

Депутат Чепа: России надо реагировать на давление Молдавии на Приднестровье

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на решение депутатов Приднестровья попросить о помощи.

«Мы эту информацию имеем. Действительно, мы видим, какое давление пытается оказывать Кишинев на Тирасполь, поэтому, конечно, я считаю, что нам надо реагировать на это, и я знаю, что руководитель нашей фракции (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — прим. «Ленты.ру») полностью проинформирован и предпринимал соответствующие шаги. Здесь может быть целый комплекс действий, это надо в том числе согласовывать с коллегами из Приднестровья», — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что власти непризнанного Приднестровья обратятся к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии. Съезд депутатов принял соответствующую декларацию. В документе, который адресован Совету Федерации и Госдуме, есть просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы» с учетом проживания на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) более 220 тысяч россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Приднестровье обратилось за помощью к России из-за экономической блокады. О чем просят Москву?

      Приднестровье попросило поддержки России в вопросе отношений с Молдавией

      Медведев провел заседание рабочей группы ВПК

      Французы высказались о возможности отправки своих войск на Украину

      Российские средства ПВО сбили второй за полчаса беспилотник под Белгородом

      Рыба начала терять вес из-за глобальной проблемы

      Стало известно о неполадках на американском модуле перед посадкой на Луну

      Боец ВСУ пожаловался на работу инженерно-оборонительных служб под Авдеевкой

      «Чебурашку» решили продлить на третий фильм

      Актер Игорь Петренко высказался о многомиллионном долге по алиментам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше