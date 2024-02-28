В России отреагировали на решение депутатов Приднестровья попросить о помощи

Депутат Чепа: России надо реагировать на давление Молдавии на Приднестровье

России надо оказывать помощь Приднестровью и реагировать на давление со стороны Молдавии, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на решение депутатов Приднестровья попросить о помощи.

«Мы эту информацию имеем. Действительно, мы видим, какое давление пытается оказывать Кишинев на Тирасполь, поэтому, конечно, я считаю, что нам надо реагировать на это, и я знаю, что руководитель нашей фракции (лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — прим. «Ленты.ру») полностью проинформирован и предпринимал соответствующие шаги. Здесь может быть целый комплекс действий, это надо в том числе согласовывать с коллегами из Приднестровья», — сказал Чепа.

Ранее стало известно, что власти непризнанного Приднестровья обратятся к России за помощью из-за давления со стороны Молдавии. Съезд депутатов принял соответствующую декларацию. В документе, который адресован Совету Федерации и Госдуме, есть просьба «о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы» с учетом проживания на территории непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) более 220 тысяч россиян.

