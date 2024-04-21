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16:17, 21 апреля 2024Бывший СССР

Гуцул заявила о наказании Гагаузии за отказ признать Россию агрессором

Гуцул: Кишенев наказывает Гагаузию за отказ признать Россию агрессором

Фото: Guttorm Flatabø / Wikimedia Commons

Власти Молдавии наказывают Гагаузию за отказ признать Россию агрессором. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул, сообщает в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.

«Мы выступали и будем выступать за дружественные отношения с РФ. Нас наказывают за то, что мы отказываемся признать Россию агрессором», — сказала она.

Ранее в воскресенье, 21 апреля, Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мероприятие проходит в одной из гостиниц в центре российской столицы.

Незадолго до этого Гуцул заявила, что жители Молдавии не желают присоединения к Европейскому союзу, так как мечтают о суверенном и нейтральном государстве, которое дружило бы со своими соседями. Она добавила, что Молдавии не нужны никакие военные блоки, в том числе НАТО.

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      Игорь Дмитров
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