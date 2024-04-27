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12:24, 27 апреля 2024Ценности

60-летняя модель снялась без штанов для журнала

60-летняя топ-модель Эль Макферсон снялась без штанов для журнала Elle

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась без штанов для журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на странице французского фэшн-фотографа Жиля Бенсимона в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

60-летнюю манекенщицу запечатлели в расстегнутой белой рубашке и с черным поясом-корсетом на талии. Также знаменитость надела черные трусы, сделала небрежную укладку и дополнила образ массивным серебристым кольцом на пальце.

Кроме того, в рамках фотосессии она примерила топ, рубашку, облегающую латексную юбку телесного оттенка до колена и остроносые туфли на высоких каблуках.

Ранее в апреле британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась топлес для журнала Harper's Bazaar France.

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      Карина Черных
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