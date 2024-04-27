53-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес для модного журнала

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Harper's Bazaar France. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась для модного издания в нескольких образах. Так, на одном из кадров она позировала топлес в сапогах на шпильке, выполненных в виде черных колготок, а на другом — в мини-платье с атласными лацканами. Кроме того, фотограф запечатлел манекенщицу в лосинах с бахромой и майке белого цвета.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Карим Садли, а стилистом стала Элоди Дэвид.

Ранее в апреле появились подробности о романе Кэмпбелл с мультимиллионером. По данным издания, 53-летняя манекенщица сейчас одинока, а слухи о ее отношениях с 37-летним кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки из Саудовской Аравии оказались ложными.