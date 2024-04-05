Появились подробности о романе 53-летней Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером

Появились подробности о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, 53-летняя манекенщица сейчас одинока, а слухи о ее отношениях с 37-летним кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки из Саудовской Аравии оказались ложными.

Как рассказала близкая подруга Кэмпбелл, имя которой не раскрывается, в действительности мужчина влюблен в другую модель. По ее словам, у Кэмпбелл, в свою очередь, в приоритете сейчас трезвость и дети.

«Это не роман — все ее друзья знают, что на самом деле он влюблен в другую модель и находится с ней в устоявшихся отношениях», — высказалась собеседница издания.

В феврале сообщалось о романе Наоми Кэмпбелл с 37-летним мультимиллионером. Отмечалось, что влюбленные знакомы с 2021 года и с тех проводят много времени вместе. Инсайдеры считали, что за последние два месяца знаменитости сильно сблизились.