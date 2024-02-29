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14:26, 29 февраля 2024Ценности

Стало известно о романе 53-летней Наоми Кэмпбелл с 37-летним мультимиллионером

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Стало известно о романе британской супермодели Наоми Кэмпбелл с мультимиллионером. Об этом пишет издание The Sun.

Выяснилось, что избранником 53-летней манекенщицы стал 37-летний кинопродюсер Мохаммед Аль-Турки из Саудовской Аравии. Отмечается, что возлюбленные знакомы друг с другом с 2021 года и с тех проводят много времени вместе.

Инсайдеры считают, что за последние два месяца знаменитости сильно сблизились. «Наоми очень избирательна в выборе того, с кем она проводит время. Их объединяет любовь к моде и искусству, и у них много общих друзей. Наоми была с ним в Дубае, и она, кажется, счастливее, чем когда-либо. Они проводят много времени вместе, и, кажется, между ними есть искра, даже если на данный момент это всего лишь дружба», — рассказали собеседники портала.

Наоми Кэмпбелл предпочитает держать свою личную в тайне. Известно, что в настоящий момент она не замужем, но при этом воспитывает трехлетнюю дочь, имя которой скрывает. В июне 2023 года манекенщица сообщила о рождении второго ребенка.

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      Мария Винар
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