53-летняя Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью

53-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл вновь стала матерью. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя манекенщица опубликовала снимок, на котором запечатлен новрожденный в боди белого цвета. На кадре Кэмпбелл держит ребенка на руках, а ее первая дочь трогает малыша за пальцы. «Мой маленький, знай, что тобой безгранично дорожат и окружают любовью с того момента, как ты появился на свет. Истинный дар от бога. Добро пожаловать, малыш», — подписала она пост.

Среди прочего Кэмпбелл сопроводила пост эмоджи в виде голубых сердец. Поклонники предположили, что таким образом телезвезда намекнула, что стала матерью мальчика. Известно, что на данный момент модель не состоит в браке, при этом уже три года воспитывает дочь, имя которой она также скрывает.

В марте 2021 года другая модель Эмили Ратаковски родила первого ребенка. Новорожденный, которого назвали Сильвестром-Аполло, родился в понедельник, 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фото, на котором кормит первенца грудью.