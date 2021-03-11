Американская супермодель Эмили Ратаковски родила первого ребенка. Она сообщила об этом на своей странице в Instagram.

Известно, что новорожденный, которого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), родился в понедельник, 8 марта. 29-летняя модель опубликовала фото, на котором кормит первенца грудью. «Это было наполненное любовью, прекрасное и чудесное утро», — подписала знаменитость пост, который набрал 876 тысяч лайков за 20 минут.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, снявшись для обложки журнала Vogue. Она продемонстрировала фанатам живот и подтвердила информацию о беременности в интервью. При этом Ратаковски заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. «Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — сказала она, отметив, что ей нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.