Эмили Ратаковски объявила о первой беременности

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски объявила о своей первой беременности. На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот.

Позже информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue. При этом Ратаковски заявила, что не будет раскрывать пол ребенка. «Мы не узнаем пол, пока нашему ребенку не исполнится 18 лет, и тогда он сам сообщит нам об этом», — сказала она, отметив при этом, что ей нравится идея навязать ребенку как можно меньше гендерных стереотипов.

«Мой муж любит говорить, что "мы беременны". Я говорю ему, что, хотя это приятное чувство, это не совсем правда. Меня возмущает, что ДНК всей его семьи находится внутри меня, но моя ДНК не находится внутри него. "Это просто кажется несправедливым", - говорю я, и мы оба смеемся», — поделилась модель.

Ранее Эмили Ратаковски попозировала в купальнике собственного бренда Inamorata Woman и вызвала недоумение поклонников. Стоимость модели Luciana составляет 180 долларов (13 850 рублей). Публикация набрала почти 28 тысяч лайков, однако некоторые пользователи сети раскритиковали фигуру супермодели.

Эмили Ратаковски замужем за актёром и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.