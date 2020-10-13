Пользователи сети раскритиковали фигуру Эмили Ратаковски на фото в бикини

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в купальнике собственного бренда Inamorata Woman и вызвала недоумение поклонников. Обсуждение ее внешнего вида развернулось на Daily Mail.

На размещенном в Instagram-аккаунте марки фото 29-летняя манекенщица запечатлена в полный рост в атласном купальном комплекте белого цвета. Стоимость модели Luciana составляет 180 долларов (13 850 рублей). Публикация набрала почти 28 тысяч лайков.

Пользователи сети раскритиковали фигуру супермодели. «Она слишком худая и не такая уж и красивая», «Что это за странная линия на животе?», «Анорексичка», «Извините, но она вообще непривлекательна. Она лучше выглядит в одежде и с улыбкой на лице», «Линия на ее животе выглядит, как хвост», «Кажется, у нее искривлен таз», — комментировали они.

Ранее в октябре вульгарные позы Эмили Ратаковски в новой съемке для бренда Nasty Gal вызвали недоумение в сети. На одном из кадров она лежит на черном кожаном диване в коротком облегающем платье и ковбойской шляпе с принтом в полоску зебры. На ней также — розовые босоножки на невысоком каблуке.