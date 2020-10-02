Вульгарные позы Эмили Ратаковски в новой съемке вызвали недоумение в сети

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании бренда Nasty Gal в откровенных позах и вызвала недоумение у пользователей сети. Обсуждение ее внешнего вида развернулось на Daily Mail.

Так, на одном размещенном снимке Ратаковски позирует в ванной, сидя на раковине напротив зеркала. Модель одета в голубой атласный сарафан длины мини на одно плечо и белые кроссовки. Ее образ дополнили круглые серьги фиолетового цвета.



На другом фото знаменитость лежит на черном кожаном диване в коротком облегающем платье и ковбойской шляпе с принтом в полоску зебры. На ней также — розовые босоножки на невысоком каблуке и крупные, свисающие до плеч, серьги.



Кроме того, актрису запечатлели на лестнице в фиолетовом лакированном пальто на голое тело, дополненном ремнем анималистичной расцветки, и белых полусапогах на каблуке с острым носом.



Читатели издания обругали Ратаковски за ее вульгарные, на их взгляд, позы и неестественное лицо. «Такие странные и вызывающие позы», «Ее выражение лица никогда не меняется», «Манекены для краш-тестов выглядят умнее, чем она», «Утиное лицо», «Как минимум на этот раз она в одежде, а не в трусах, как обычно», «Очевидный фотошоп», — высказывались они.



Ранее Эмили Ратаковски приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала V Magazine и восхитила поклонников. На размещенных черно-белых снимках 29-летняя манекенщица позирует перед камерой топлес в плавках на высокой талии. При этом обнаженные части тела звезда прикрыла руками.