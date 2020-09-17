Якобы изнасиловавший Эмили Ратаковски фотограф ответил на ее обвинения

Американский фотограф Джонатан Ледер (Jonathan Leder) ответил на обвинения супермодели Эмили Ратаковски, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию с его стороны во время фотосессии в 2012 году. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Ледера, обвинения Ратаковски полностью ложные и звучат «возмутительно и чересчур по-детски», чтобы отвечать на них. Он также напомнил, что манекенщица не раз снималась обнаженной в музыкальных клипах и для различных журналов, поэтому он сомневается, что кто-то поверит, будто бы она оказалась в позиции жертвы.

«Мне жаль, что она находится на том этапе карьеры, когда ей приходится прибегать к подобной тактике, чтобы привлечь внимание прессы и общественности. Ей должно быть стыдно», — подчеркнул фотограф и добавил, что журнал New York Magazine, в котором появилась статья с признанием модели, также должен стыдиться публиковать такие грязные и необоснованные обвинения против кого бы то ни было.

Фото опубликовано @emrata

Кроме того, представитель Ледера Хизер Тайнан (Heather Tynan) в официальном заявлении прозвал Ратаковски мстительной и обвинил ее в жажде славы и внимания, которые она пытается заполучить с помощью обмана СМИ. «Конечно, мистер Ледер полностью отрицает эти возмутительные истории о нападении», — высказался он.

Предполагается, что обвинения модели в сексуальном насилии — это месть Ледеру за то, что он выпустил книгу с ее откровенными фотографиями спустя несколько лет после съемки. После публикации книги Ратаковски обратилась к адвокату, так как посчитала, что фотограф не имел права издавать книгу без ее согласия. По словам звезды, кадры предназначались только для печати в журнале.

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Работодатель Ледера, в свою очередь, предоставил подписанный моделью документ, который позволял фотографу публиковать ее изображения там, где он посчитает нужным. Однако Ратаковски заявила, что никогда не подписывала эти бумаги, а ее агент, который организовывал описанную съемку, больше не работает в индустрии.

Несмотря на это, модель отозвала из суда иск: она посчитала, что такие меры бесполезны. Однако, по информации издания, на тот момент она просто не могла позволить себе оплату дорогостоящей судебной процедуры.

Ранее Эмили Ратаковски в личном очерке рассказала о домогательствах со стороны фотографа Джонатана Ледера. Модель отметила, что во время съемки выпила красного вина и ближе к вечеру почувствовала себя нетрезвой, в связи с чем она размыто помнит происходящее. Далее она подробно описала сцену насилия в размещенном материале.