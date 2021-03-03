В сети возмутились откровенными домашними фото беременной Эмили Ратаковски

Беременная американская супермодель, дизайнер и активистка Эмили Ратаковски опубликовала кадры новой домашней съемки в соцсетях и возмутила пользователей. Откровенные фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

Манекенщица разместила на своей странице несколько серий снимков. В одной из них она лежит в наполненной водой ванне обнаженной и закрывает грудь руками. В других — стоит напротив окна боком к камере, а также позирует в постели своей спальни. На фотографиях еще одной серии модель запечатлена в черном классическом костюме, пиджак которого она надела на голое тело.

Фото опубликовано @emrata

В описании постов Ратаковски уточнила, что все кадры сделаны у нее дома, а автором съемки является популярный американский фотограф Ренель Медрано (Renell Medrano).

Поклонники раскритиковали поведение 29-летней знаменитости. «Боже мой, остановись, ты же беременна», «Сначала я был готов с этим мириться, но ты вышла за грань», «Надеюсь, тебя хотя бы снимает твой муж, а не посторонний человек», «Зачем ты это делаешь, это уже перебор», «Оставляйте такие фото в семейном альбоме, миллионам чужих людей незачем их видеть», «С каждым днем твое поведение разочаровывает все больше, ведь ты скоро станешь матерью», — высказались они.

В феврале Эмили Ратаковски вышла на прогулку в летней обуви зимой и стала объектом насмешек в сети. На размещенных кадрах она позирует в Нью-Йорке в облегающем костюме черного цвета и летних туфлях на каблуках. «Босоножки на каблуках зимой? Ты глупая», — высказывались фанаты.