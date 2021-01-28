Эмили Ратаковски примерила старый облегающий наряд во время беременности

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски, примерила свой старый облегающий наряд и поделилась соответствующими снимками в Instagram. На ее публикацию обратили внимание журналисты Page Six.

29-летняя манекенщица засняла себя в зеркало в красном платье на одно плечо испанского масс-маркетового бренда Zarа. Стоимость вещи составляет 50 долларов (3800 рублей). Ее образ дополнили золотистые аксессуары: серьги, браслет и часы.

Известно, что Ратаковски появлялась в этом же платье на вечеринке Harper's Bazaar Icons в 2019 году.

На еще одном снимке в серии знаменитость запечатлена с супругом, бизнесменом Себастьяном Беар-Макклардом, а на других она попозировала в бикини и показала округлившийся живот крупным планом. Публикация набрала больше 900 тысяч лайков.

В декабре Кейт Миддлтон вышла в свет в старом наряде и восхитила фанатов. Папарацци запечатлели жену принца Уильяма в старом пальто бренда Alexander McQueen ярко-красного цвета. Она также надела черную водолазку, юбку в клетку и шарф с таким же принтом.