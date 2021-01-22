Беременная Эмили Ратаковски снялась в купальнике на роскошной яхте

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась фото в откровенном образе на борту роскошной яхты и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 29-летняя манекенщица запечатлена в полный рост боком к фотографу. На ней — слитный купальник черного цвета с вырезами по бокам и на спине, а также солнцезащитные очки. «Беременная на лодке», — подписала она пост, который набрал больше миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Горячая мамочка!», «Ты сияешь!», «Выглядишь сногсшибательно, Эмили», «Прекраснее, чем когда-либо!», «Нет ничего очаровательнее, чем беременная леди», — писали они.

Ранее в январе беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини. На кадрах манекенщица позирует в профиль к фотографу на фоне пляжа и пальм. Ее запечатлели в купальном костюме собственной марки Inamorata Woman бежевого цвета.