Фанаты раскритиковали беременную Эмили Ратаковски за фото в бикини зимой

Беременную американскую супермодель, актрису и предпринимательницу Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за фото в купальнике зимой. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 29-летняя манекенщица отдыхает на пляже в Лос-Анджелесе. Она одета в коричневый бикини с монограммой из логотипов собственной марки Inamorata Woman, голубую шляпу-панамку и солнечные очки. Стоимость купального костюма Las Olas на сайте бренда составляет 144 фунта стерлингов (14 тысяч рублей).

Читатели издания не оценили внешний вид Ратаковски. «У нее даже нет живота, она всю жизнь морила себя голодом, а теперь разделась на холоде», «Только посмотрите на всех этих людей в теплых худи на заднем плане, а она сидит практически голая, чтобы лишний раз засветить свою беременность», «Почему ее муж всегда носит зимнюю одежду, а она всегда голая?», «Беременность не идет даже Эмили Ратаковски», — высказались комментаторы.

Ранее в декабре Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией и вновь подверглась критике в сети. На снимке модель запечатлена в ванной комнате полностью обнаженной и с полотенцем на голове. Фанаты пристыдили знаменитость в комментариях за пошлые публикации во время беременности.