Беременная Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной и была пристыжена

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенной фотографией и подверглась критике в сети. Кадр и дискуссия появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 29-летняя манекенщица запечатлена в ванной комнате полностью обнаженной и с полотенцем на голове. Ратаковски засняла себя в запотевшее зеркало, при этом она прикрыла грудь руками. Публикация набрала 1,4 миллиона лайков.

Фанаты пристыдили знаменитость в комментариях за подобного рода фото. «Даже твоему ребенку в утробе стыдно, а тебе — нет», «Могла бы сразу все показать», «Ты достала со своим пузом», «Уже долгое время ничего интересного», «Эмили, ты порнозвезда?» — возмущались они.

В ноябре пользователи сети раскритиковали фото Эмили Ратаковски в машине. Она разместила селфи, на котором позирует в коротком белом топе с расстегнутой молнией в зоне декольте, а также расстегнутых джинсах. В комментариях юзеры написали, что губы манекенщицы выглядят ужасно.