Эмили Ратаковски пошутила над своим лицом на обложке журнала 16-летней давности

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала ранние фотографии и пошутила над своим лицом. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта.

29-летняя манекенщица опубликовала в соцсети фото своей первой обложки для журнала: в возрасте 13 лет она снялась для издания Girls' Life. На кадре Ратаковски запечатлена в полупрофиль с улыбкой на лице, тонкими бровями и длинными золотистыми серьгами. «Переборщила с бровями», — подписала она снимок 16-летней давности.

Супермодель показала и другие снимки с этой же фотосессии. На первом фото она запечатлена в платье с цветочным принтом, в массивных кольцах и браслетах, а на втором — в черном бюстгальтере, белой юбке длины миди с цветочным принтом, короткой кружевной накидке и босоножках такого же цвета.

В июне было опубликовано детское фото супермодели Беллы Хадид, которую признали самой красивой в мире женщиной. На снимке маленькая Белла изображена с младшим братом Анваром на руках. Так модель поздравила Анвара с днем рождения.