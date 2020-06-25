Опубликовано новое детское фото самой красивой женщины в мире с братом

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала в соцсетях фотографию, где она запечатлена ребенком вместе с братом. Архивный кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

Пост 23-летней знаменитости посвящен ее младшему брату, 21-летнему Анвару Хадиду. На снимке — маленькая Белла с Анваром на руках. В описании модель поздравила родственника с днем рождения, а также заявила, что в честь праздника пожертвует средства некоммерческой медицинской организации «Врачи без границ» (Doctors Without Borders). «Я знаю, что это, пожалуй, единственный подарок, который ты бы хотел получить», — заключила Хадид.

Публикация супермодели собрала почти миллион лайков.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,35 процента близки к совершенству. При этом ее родная сестра не попала в первую десятку.

В декабре старшая сестра Беллы Хадид Джиджи тоже показала их детские фотографии. Коллаж состоит из двух архивных черно-белых портретов.

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