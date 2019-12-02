Опубликовано детское фото самой красивой женщины в мире

Американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид показала детскую фотографию своей младшей сестры Беллы. Она разместила снимок, изначально опубликованный на фан-странице сестер @behadxd, в своих Instagram stories в воскресенье, 1 декабря.

Коллаж состоит из двух архивных черно-белых портретов. Справа запечатлена маленькая улыбающаяся Белла Хадид, а слева — Джиджи. Публикация собрала почти две тысячи лайков.

Фото опубликовано @behadxd

Ранее Белла Хадид снялась в рекламном ролике очков, продемонстрировав обнаженное тело. На кадрах она позирует в распахнутом кожаном блейзере, под которым виден синий бюстгальтер и голый живот.

В октябре внешность Беллы Хадид признали идеальной. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лицо 23-летней модели с правилом золотого сечения. Оказалось, что ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству. При этом ее родная сестра не попала в первую десятку.

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