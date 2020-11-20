Беременная Эмили Ратаковски показала тело и вновь получила критику

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась серией снимков, на которых показала свое тело, и вызвала споры в сети. Фото и соответствующую дискуссию публикует Daily Mail.

Так, на кадрах 29-летняя манекенщица позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте, обнажающем ее грудь и живот, и светлых спортивных штанах. Ее образ дополнили золотые серьги, подвеска, и плетеная соломенная шляпа.

Пользователи сети раскритиковали внешний вид знаменитости в комментариях под публикацией. «Она выглядит как лягушка», «Ее пупок никогда не выглядел привлекательно, но сейчас он просто ужасен», «Резиновые губы», «Эти огромные силиконовые мешки выглядят просто жалко», «Отвратительно», — высказывались они.

Другие комментаторы выступили в защиту Ратаковски. «Боже, она великолепна», «Она поправилась и выглядит гораздо лучше», «Красивая мама», «Я бы тоже хотела так выглядеть, когда забеременею», «Элегантная и сияющая!» — писали фанаты.

Ранее в ноябре фото беременной Эмили Ратаковски в прозрачном топе смутило фанатов. В размещенной серии кадров модель позирует в студии на фоне фотографии тропического побережья. Ее пост набрал около миллиона лайков, однако поклонники модели раскритиковали ее откровенную фотосессию.