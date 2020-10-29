Беременная Эмили Ратаковски поделилась откровенными фото и вызвала споры в сети

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась серией откровенных фото, привлекла внимание к собственному бренду Inamorata Woman и вызвала споры в сети. Кадры появились на ее странице в Instagram.

Так, на одном из снимков 29-летняя манекенщица позирует в оранжевом бикини, а на другом — в бежево-голубых штанах, прозрачном топе и бюстгальтере от купальника такой же расцветки. Кроме того, в Instagram-аккаунте марки опубликовали кадры, на которых Ратаковски запечатлена в оранжевых плавках и просвечивающем грудь топе. В сумме посты набрали больше миллиона лайков.

Фанаты восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях. «Ты выглядишь так красиво, будучи беременной», «Королева!», «Ты просто невероятна», «Ты будешь потрясающей мамой», — писали они. Однако другие подписчики выразили свое негодование по поводу участившихся фото знаменитости с животом. «8 месяцев по 30 дней в каждом. 243 дня и 243 фотки», «По-моему, она замучает всех своими животами», «Пипец, теперь с пузом все фото», — высказывались юзеры.

Ранее в октябре беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной. Она попозировала, стоя перед зеркалом полубоком и прикрывая оголенную грудь рукой. Модель надела белые высокие носки с черными надписями и золотые серьги-кольца.