Беременная Эмили Ратаковски вышла в свет в облегающем наряде

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски впервые вышла в свет в откровенном наряде после объявления о беременности. Соответствующие снимки папарацци публикует Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах 29-летняя манекенщица запечатлена на улицах Нью-Йорка в черном облегающем платье с широким вырезом на боку. При этом на фото видно, что на знаменитости отсутствует нижнее белье. Свой образ она дополнила красными ботфортами на каблуках, небольшой сумкой, солнцезащитными очками, а также браслетами, кольцом и небольшими серьгами.

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Ранее в октябре Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Модель опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот. Позже информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.