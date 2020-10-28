Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась без одежды и поделилась фотографиями в социальных сетях. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram во вторник, 27 октября.

29-летняя манекенщица сфотографировалась обнаженной, стоя перед зеркалом полубоком и прикрывая оголенную грудь рукой. Знаменитость надела белые высокие носки с черными надписями и золотые серьги-кольца. «20 недель. Знакомлюсь со своим новым телом», — написала она. Ее пост набрал больше двух миллионов лайков.

Подписчики Ратаковски поздравили ее с беременностью и восхитились внешним видом в комментариях под публикацией. «Поздравляю!», «Прекрасная Эмили», «Вау», «Какая же ты красивая», «Поздравляю, мамуля», «Самая сексуальная мама», — высказывались поклонники.

Ранее в октябре Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Модель опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот. Позже информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue. Позже она появилась на публике в облегающем платье с широким вырезом сбоку.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.