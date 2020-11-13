Фото беременной Эмили Ратаковски в прозрачном топе смутило фанатов

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании собственного бренда купальных костюмов Inamorata Woman. На снимки в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.

В размещенной серии кадров 29-летняя манекенщица позирует студии на фоне фотографии тропического побережья. Она представляет биники модели Neptune из новой коллекции своей марки, а также комплект пляжной одежды, состоящий из топа и брюк из прозрачной ткани в тон купальника.

Пост Ратаковски набрал около миллиона лайков, однако поклонников модели смутила ее откровенная фотосессия. «Не стоит выгибаться ради такой позы, будучи беременной», «Тебя не смущает, что мы видим грудь?», «Я думала, хотя бы на время беременности ты прекратишь показывать свое тело», «Уже трудно представить Эмили Ратаковски в одежде», «Красиво, но по-моему, это не самый подходящий период для подобных съемок», — писали они.

В октябре Эмили Ратаковски объявила о первой беременности. Модель опубликовала видео, на котором предстала обнаженной и продемонстрировала свой живот. Информацию о беременности знаменитость подтвердила в интервью журналу Vogue. Позже она появилась на публике в облегающем платье с широким вырезом сбоку.