Беременная Эмили Ратаковски поделилась видео в бикини

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась видео в откровенном образе и порадовала фанатов. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 29-летняя манекенщица позирует в профиль к фотографу на фоне пляжа и пальм. Ее запечатлели в бикини собственной марки Inamorata Woman бежевого цвета. В руках знаменитости коричневые солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски в комментариях под публикацией, которая набрала почти пять миллионов просмотров. «Просто прекрасная, у меня нет слов», «Какой красивый животик», «Это так потрясающе», «Самая сексуальная мама в мире», «Эмили, обожаю тебя», «Очень красивая», «Какая ты милая!» — высказывались поклонники.

В ноябре Ратаковски снялась обнаженной и была пристыжена. Модель сфотографировалась в запотевшем зеркале в ванной комнате без одежды и белья с полотенцем на голове.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.