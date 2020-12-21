Модель снялась без белья в прозрачном топе фирмы Эмили Ратаковски

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На кадрах с бекстейджа фотосессии 25-летняя знаменитость позирует в зеленом наряде фирмы Inamorata Woman, принадлежащей супермодели Эмили Ратаковски. Костюм, который состоит из лонгслива и брюк, выполнен из прозрачной ткани с монограммой логотипа бренда. Танто запечатлели без нижнего белья в белых кроссовках Nike Air Force.

Поклонники восхитились внешним видом звезды в комментариях под постом, набравшим более миллиона лайков. «Вау, ты просто нереальная», «Красивая», «Я тебя люблю», «Матильда — ты божественная», «Какая же ты прекрасная», «Просто обожаю тебя», — высказывались фанаты.

Ранее в ноябре Матильда Танто снялась в порванных на ягодицах джинсах и прозрачном бюстгальтере. На фото она лежит на траве, вскинув ногу вверх. На ней — голубые джинсы, порванные на ягодицах и коленях, просвечивающий грудь белый бюстгальтер с рюшами, а также кеды Converse.