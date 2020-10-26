Модель популярного бренда снялась в прозрачном белье и порадовала подписчиков

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией в нижнем белье и порадовала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя знаменитость снялась в комплекте голубого цвета с принтом в виде вишни. Белье выполнено из прозрачной ткани, которая просвечивает ее обнаженное тело. На ней также — белые кроссовки бренда Nike и белые высокие носки той же марки. Волосы манекенщицы заплетены в две косы.

Автором съемки выступила фотохудожнциа Синди Кимберли (Cindy Kimberly). Публикация Танто набрала более миллиона лайков. В комментариях под постом подписчики восхитились ее внешностью. «Я без ума от тебя», «Идеальный человек», «О господи, ты шикарна», «Вау», «Ты словно ангел», «Какая же ты красивая, Матильда», «Просто красотка», — писали фанаты.

Ранее в октябре Матильда Танто попозировала полностью обнаженной у открытого окна и пожаловалась на Париж. Ее запечатлели спиной к фотографу полностью обнаженной напротив открытого панорамного окна. «Париж больше не такой горячий», — пожаловалась Танто в описании под снимком.